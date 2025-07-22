К дому тяжелобольной Анастасии Мельниковой охапками несут цветы. Об этом сообщает Kp.ru.

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Анастасия Мельникова купила в особняке на Мойке 11 комнат. Актрисе принадлежит недвижимость площадью в 180 квадратных метров. Знаменитость вложила много сил в ремонт квартиры с антиквариатом.

К слову, особняк, в котором проживает Анастасия, имеет богатое прошлое. Когда-то в нем снимал квартиру Федор Тютчев, останавливалась поэтесса Анна Ахматова. Их поклонники охапками несут цветы к мемориальным доскам.

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Напомним, актриса уже давно не ведет публичный образ жизни. Мельникова перенесла операцию и гормональную терапию. Она не отрицает, что борется с болезнью, но точный диагноз не называет. Лечение изменило внешность некогда стройной артистки.

Ранее дочь Анастасии Мельниковой призналась, что мама не пускала ее сниматься в кино. По словам Марии, в семье все хотели, чтобы она стала врачом. Подробности читайте в этой новости.

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