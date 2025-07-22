Жена Бари Алибасова-младшего ослепла после операции

Причиной потери зрения у жены Бари Алибасова-младшего Арины стала врачебная ошибка. Как сообщает «КП», об этом заявила представитель семьи, адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

По ее словам, весной Арина перенесла операцию по восстановлению сетчатки глаза в одной из частных клиник Нижнего Новгорода. Во время операции врач забыла в глазу девушки расходные материалы. Супруга Алибасова-младшего жаловалась на болевые ощущения, однако на них никто не обращал внимание.

«Медики говорили: "Приходите через полтора месяца". Хотя по идее должны были сразу сделать КТ глаза. Его сделали только через полтора месяца. Врач, делавший исследование, с удивлением воскликнула: "У вас же остался силикон, который „припаялся“ к сетчатке. Из-за этого вы ничего не видите!"» — рассказала адвокат.

Сам разрыв сетчатки произошел во время родов. В клинике знали, что у Арины есть проблемы с глазами, однако не стали проводить кесарево сечение, хоть оно и показано в подобных случаях.

«После чего ей и предложили сделать операцию по восстановлению сетчатки, в ходе которой забыли в глазу расходные материалы. Сейчас же в этой клинике моей подзащитной предложили дорогостоящую операцию по замене ее родного глаза на искусственный», — отметила Вербицкая-Линник.

Арина обратилась в полицию с просьбой проверить деятельность клиники. Кроме того, она хочет, чтобы правоохранители посодействовали в получении документов о лечении. В ближайшее время она подаст и в суд, однако потребовать можно будет лишь компенсацию — «здоровый глаз уже никто не вернет».