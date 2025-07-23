Невеста певца Григория Лепса, Аврора Киба, показала фигуру в купальнике. Девушка опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

19-летняя Аврора Киба приняла участие в съемках рекламной кампании бренда Swim by Iya. Возлюбленная народного артиста России примерила несколько моделей купальников. На одном из кадров девушка позировала в золотистом крошечном бикини, которое дополнила очками, серьгами, браслетами и кольцом. Она также надела белые кожаные лоферы Hermes. Невесте Лепса уложили волосы в гладкий пучок и сделали макияж в естественном стиле.

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В июне Аврора Киба спровоцировала слухи о тайной свадьбе с певцом, опубликовав видео в Instagram. В ролике Григорий Лепс и его возлюбленная танцевали вместе на сцене. Артист пел и обнимал девушку, пока она подпевала ему. Киба сопроводила видео философской цитатой о браке, из-за чего интернет-пользователи предположили, что пара сыграла тайную свадьбу.

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«Самая счастливая жена не та, которая получила самого лучшего мужа, а та, которая сделала самое лучшее из того, что ей удалось получить», — написала Аврора Киба.

Недавно она показала редкое фото с певцом. Аврора Киба прижималась к 63-летнему артисту, который улыбался перед камерой. Девушка была одета в белый наряд с цветочным принтом, а исполнитель — в расстегнутую зеленую рубашку и розовые очки.