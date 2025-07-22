«Перелюбила»: Успенская о непростой судьбе дочери

Певица Любовь Успенская заявила, что считает себя потрясающей матерью. В интервью Надежде Стрелец для ее YouTube-канала артистка заявила, что всегда была со своей дочерью Татьяной Плаксиной, несмотря на то что была занята работой.

Знаменитость отметила, что полностью жила жизнью Плаксиной, подчеркнув, что у нее нет никого дороже дочки. При этом у девушки непростая судьба, ведь ее всегда сравнивают с матерью.

«Просто такая судьба. Она многим вещам меня научила. Много узнала от нее, столько открытий сделала. Но об этом никто не знает. Все хотят видеть только грязь. Когда все хорошо — никому не интересно. А вот когда плохо — полюбуйтесь, покайфуйте», — сказала Успенская.

Артистка также вспомнила, как Татьяна попала в аварию, а после столкнулась с давлением со стороны общественности. После ДТП в 2018 году ей пришлось перенести тяжелую реабилитацию, а после подсела на наркотики. По мнению Успенской, ее «использовали», как это часто бывает с детьми богатых родителей. Вместе с тем певица считает, что действительно «перелюбила» дочку, а Татьяна устала жить в тени ее славы.

«Я мечтаю о том, чтобы моя Таня переплюнула меня. Чтобы она могла освободиться от прошлого, выйти и спеть так, чтобы люди все забыли. Я ей так и сказала: "Ты не можешь постоянно доказывать, почему все так случилось. Просто выйди и спой. Как Миша Ефремов — он тоже попал в беду, но он великий актер. И ты — талантливая. Талант прощает все"», — заявила Успенская.

Напомним, что в октябре прошлого года Татьяна сбежала от матери в Израиль. По сообщениям СМИ, она якобы снова сорвалась на запрещенные вещества. Позднее сообщалось, что Успенская стала брать дочку на все выступления, чтобы не допустить нового побега.