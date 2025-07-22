Звезде «Женского стендапа» пригрозили взорвать концертную площадку

Комикесса, резидент «Женского стендапа» на ТНТ Катя Котофеева отменила свое выступление в Москве из-за угроз взорвать площадку. Об этом сообщает Mash.

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17 июля, утверждает Telegram-канал, Котофеева получила письмо от незнакомца с просьбой о встрече на площадке «Большевик Лофт» на Ленинградском проспекте 20 июля. Именно в этот день, согласно афише, у девушки было запланировано выступление на этой площадке.

Котофеева проигнорировала СМС от незнакомца, а за день до концерта получила от мужчины письмо: «Жди прикольчик, когда приду на мероприятие с гранатой. Мне терять нечего, гранат хватит». Комикесса уведомила о произошедшем организаторов, которые отменили мероприятие и вызвали сотрудников полиции. Правоохранительные органы, в свою очередь, осмотрели площадку, но не обнаружили опасных предметов.

Представитель Котофеевой заявил, что эта ситуация «никак не повлияла на будущее концертов» комикессы. Также Mash опубликовал в качестве доказательств произошедшего скриншоты из Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Котофеевой, на которых девушка опубликовала фото здания отделения полиции. Однако на момент написания данной новости эти Stories комикессы уже исчезли.