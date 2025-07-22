Спорт и подготовка к съемкам: как служит актер Глеб Калюжный

В марте 2025 года на актера Глеба Калюжного завели уголовное дело об уклонении от службы в армии. Однако молодой артист решил не прятаться и отдать долг Родине, а совсем недавно принял присягу. News.ru рассказал, как служит Калюжный.

Что говорит Калюжный об армии и где он служит?

Спустя два месяца службы, на минувших выходных, Калюжный принял воинскую присягу. После этого актер побеседовал с журналистами и признался, что его все устраивает — кормят его хорошо, а сослуживцы не донимают. За счет увеличения мышечной массы артист набрал уже 8 кг. При этом Глеб отмечает, что на воинской службе нет возможностей полноценно заниматься спортом, как на «гражданке», однако это совершенно нормально.

Сейчас Калюжный служит в Семеновском полку — он считается одним из двух старейших гвардейских полков Российский императорской армии. О самом формировании люди отзываются хорошо: командиры хорошо относятся к подчиненным, а дедовщины там нет вовсе.

«Питание хорошее. Нет ни унижений, ни оскорблений и чего-то подобного. Мы переживали, переживаем и будем переживать за нашего солдатика, но то, что я перечислила выше, играет огромную роль для нас», — заявила одна из пользовательниц сервиса «Яндекс.Карты».

В каком именно подразделении служит актер — неизвестно. Он и его представители не уточняли эту информацию.

Планы на съемки фильма

Директор артиста Григорий Сухов также заявлял, что у его подопечного все хорошо. Он подтвердил, что Глеб активно занимается спортом и «раскачался». Сам день у актера расписан буквально по минутам, из-за чего уделять внимание творчеству, в том числе сочинению стихов, он может лишь в час отдыха. Однако у Калюжного много планов на 2026 год — например, выпустить фильм.

«Снимать мы планируем, когда Глеб уже вернется из армии, чтобы он в том числе мог сыграть одну из главных ролей. У нас сейчас три полных метра разрабатывается и два сериала, мы находимся в подготовительном периоде», — сказал директор.

Со стороны начальства к Калюжному пока не было никаких нареканий, а армейское начальство хвалит его за дисциплинированность и инициативность. Среди военнослужащих отношение к Калюжному, по словам его менеджера, положительное.