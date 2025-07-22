Брюсу Уиллису стало хуже: перестал говорить и еле ходит

ТВ Центр

Брюс Уиллис неизлечимо болен. У него прогрессирующая деменция. Поэтому артист ведет закрытый образ жизни. Он практически перестал появляться на людях и все больше времени проводит с близкими, узнавать которых из-за болезни ему с каждым днем сложнее. О болезни "крепкого орешка" стало известно три года назад.

СМИ: Брюс Уиллис перестал ходить
© Global Look Press

Сейчас же появилась информация, будто артисту стало хуже. Как утверждает The Express Tribune, Брюс Уиллис больше не может ни говорить ни читать. Кроме того, он с трудом передвигается. Отметим, что пока семья не выступила с официальным заявлением относительно негативных перемен в его состоянии.

К слову, молодая супруга Эмма с двумя дочками не покладая рук заботятся о голливудском актере. Регулярно их навещает бывшая жена Брюса, актриса Деми Мур. Их взрослые дети тоже постоянно видятся с отцом. Однако можно только представить, как им всем тяжело наблюдать угасание голливудского "крепкого орешка".

Напомним, что 19 марта Брюс Уиллис отметил юбилей. Прославленному голливудскому актеру исполнилось 70 лет. А ведь ходили слухи, что из-за своей неизлечимой болезни артист вряд ли доживет до этой даты.