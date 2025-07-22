Поступок детей Пугачевой и Галкина* восхитил поклонников

Пугачева и Галкин* вместе с детьми спасли животное из воды: «Любовь к жизни и всему живому»
Шоумен Максим Галкин* (признан в РФ иностранным агентом) опубликовал в Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ролик, на котором запечатлел момент по спасению полевой мыши.
Сейчас чета Пугачевых-Галкиных, судя по личному блогу юмориста, отдыхает на Сейшельских островах. К ним во внутренний пруд забралось животное, но не смогло выбраться обратно из-за высоких бортовых камней. Дети знаменитостей решили помочь мышонку, а родители их поддержали.
«Спасение полевой мыши всей семьей. Задача оказалась непростой», — подписал видео Галкин.
Дети звездной семьи — Гарри и Лиза — перепробовали множество способов, чтобы спасти животное. Дочь Пугачевой положила в пруд палку, похожую на швабру, а Гарри – доску. Вероятно, полевой мыши оказался по душе вариант мальчика, поскольку затем Галкин назвал спасителем именно сына.
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За кадром была слышна Алла Пугачева, которая заметила, что мышь больше похожа на «маленького бурундучка». Семья даже дала животному кличку — Жорик.
«Вот так воспитывается доброта!»; «Вот она — любовь к жизни и всему живому»; «Добрейшее видео, счастливая семья»; «Молодцы! Вот, что значит, понимать цену жизни всего живого на планете!» — написали поклонники семьи в комментариях.