Поступок детей Пугачевой и Галкина* восхитил поклонников

Шоумен Максим Галкин* (признан в РФ иностранным агентом) опубликовал в Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ролик, на котором запечатлел момент по спасению полевой мыши.

© Соцсети

Сейчас чета Пугачевых-Галкиных, судя по личному блогу юмориста, отдыхает на Сейшельских островах. К ним во внутренний пруд забралось животное, но не смогло выбраться обратно из-за высоких бортовых камней. Дети знаменитостей решили помочь мышонку, а родители их поддержали.

«Спасение полевой мыши всей семьей. Задача оказалась непростой», — подписал видео Галкин.

© Соцсети

Дети звездной семьи — Гарри и Лиза — перепробовали множество способов, чтобы спасти животное. Дочь Пугачевой положила в пруд палку, похожую на швабру, а Гарри – доску. Вероятно, полевой мыши оказался по душе вариант мальчика, поскольку затем Галкин назвал спасителем именно сына.

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За кадром была слышна Алла Пугачева, которая заметила, что мышь больше похожа на «маленького бурундучка». Семья даже дала животному кличку — Жорик.