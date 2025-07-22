Уехавшей в Латвию Лободе могут запретить въезд в Россию

Украинская певица Светлана Лобода, проживающая в Латвии с 2022 года, может столкнуться с трудностями при попытке въезда на территорию России.

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По данным РИА Новости, исполнительница хита «К черту любовь» не пройдет пограничный контроль.

«На данный момент имеются основания для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации», — сказал собеседник агентства.

В феврале 2022 года Лобода выступила против России и покинула страну. Сначала она перешла на украинский язык общения, однако стала терять популярность и вновь перешла на русский. Ей пришлось начинать строить карьеру буквально с нуля, так как даже украинские слушатели не поддерживали ее.

Ранее Светлана Лобода рассказала о своей жизни после отъезда из России. Она заявила, что пик ее карьеры действительно пришелся на время до 2022 года, а потом у нее все «оборвалось».