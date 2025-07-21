Новикова рассказала, как кормила Горбачева борщом

Народная артистка России Клара Новикова рассказала, что однажды накормила последнего генсекретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева своим борщом. Воспоминаниями о том дне она поделилась в беседе с NEWS.ru

Новикова отметила, что ее встреча с Горбачевым состоялась в доме их общих знакомых, когда его супруги Раисы Максимовны уже не было.

«В тот день мы решили посидеть в складчину: каждый что-то принес к столу. Меня попросили приготовить борщ. Я принесла еще и вареники. Михал Сергеевич ел борщ медленно, со вкусом», — рассказала артистка.

После этого, по ее словам, Горбачев посмотрел на нее и сказал, что его супруга такой борщ «не готовила».