Яна Поплавская поспорила со Степашиным о том, что бойцы СВО важнее релокантов

Любопытная полемика произошла между Яной Поплавской и Сергеем Степашиным: актриса задала риторический вопрос бывшему премьер-министру, поинтересовавшись, почему его «забота» направлена на желающих вернуться в Россию релокантов, а не на российских военнослужащих. По её мнению, внимание в первую очередь должно быть обращено на участников СВО, многодетные семьи или, например, на такие проблемы, как ограничение суммы льготной ипотеки двенадцатью миллионами рублей. Поплавская считает, что народ видит и понимает эту ситуацию, и предупредила, что подобное положение дел может плохо закончиться. Читайте далее, чтобы узнать о продолжении этого диалога...

Итак, Яна Поплавская высказала публичное недоумение по поводу позиции бывшего главы правительства России Сергея Степашина. Она задалась вопросом, почему фокус внимания политика направлен на россиян, покинувших страну, а не на тех, кто сегодня защищает её интересы.

В своих рассуждениях Поплавская противопоставила заботу о желающих вернуться эмигрантах насущным проблемам внутри страны. Она считает, что в этом плане важнее участники специальной военной операции, многодетные семьи и ограничения в социальных программах. Актриса высказала предостережение, что общество видит подобные приоритеты, и это «нехорошо закончится».

Поводом для резкой реакции Поплавской стало интервью Сергея Степашина для РИА Новости. В нём бывший премьер-министр заявил, что многие из уехавших релокантов теперь испытывают желание вернуться, однако не понимают, как им следует принести извинения за свой побег.

В качестве примера Степашин привел актрису Чулпан Хаматову. Он отметил её выдающийся талант и вспомнил об их встречах, но выразил сожаление по поводу её «бегства». По его словам, теперь она оказалась в ситуации, когда не знает, как можно вернуться на родину. Политик также напомнил, что ранее Хаматова и её благотворительные проекты, направленные на помощь детям, получали поддержку лично от президента Владимира Путина:

«Сейчас многие хотят вернуться, но не знают как. Вот я очень любил актрису Чулпан Хаматову, много раз с ней встречались. Она прекрасная актриса. Чего умотала? А сейчас не знает, как вернуться».

Степашин предположил, что в Прибалтике, куда переехала актриса, нет недостатка в собственных артистах, и её профессиональные качества там не востребованы. Он высказал уверенность, что уехавшие в итоге вернутся, и предложил принять их после того, как они принесут извинения.

В то же время экс-премьер уточнил, что возможность возвращения не касается тех, кто занимался активной дискредитацией России. Против таких лиц, по его словам, применяются соответствующие меры, включая присвоение статуса иноагента. Те же, кто не «обливал страну грязью», могут вернуться без опасений, и «никто их не тронет».

Тот самый народ

К слову говоря, пользователи сети поддержали актрису, отметив справедливость ее точки зрения. Только посмотрите, что они пишут (авторский стиль и орфография соблюдены):

«Молодчина Красная шапочка! Открыто озвучивает то что думает большинство людей!» «Что можно взять со Степашина, который был в эпицентре компании по развалу и разграблению СССР??» «Нужен официально опубликованный список иноагентов, которых ни при каких обстоятельствах обратно принимать нельзя, а может быть их даже нужно лишать гражданства, чтобы они у нас больше никогда не появлялись!» «А Хаматова отчиталась за деньги детского фонда? Вернула растраченное? Может, поэтому и умотала, а «примотать» не получается? Ау, Степашин! С фондом Хаматовой разберись сначала!»

«Что, без России стало плохо, трудно жить за границей? Да, конечно, там законы другие, а «убеганты» не могут жить по принятым законам, они у них свои. Вот и затосковали…. Не нужны их извинения русским по духу людям, думать и жить они все равно будут по своему. Убежали, вот и оставайтесь, там, здесь вы уже не интересны».

Они потеряли ориентиры

Яна Поплавская выразила категорическое несогласие с позицией, озвученной бывшим премьер-министром. Актриса поставила под сомнение утверждение, что граждане, спешно покинувшие Россию в непростой для нее момент, могли просто «потерять ориентиры». Она считает подобные оправдания неискренними. Актриса противопоставила позицию уехавших поведению тех, кто остался в стране и проявляет стойкость:

«Разве наши солдаты на передовой находятся в растерянности? Или волонтеры? А как же миллионы граждан, которые собирают средства через Народный фронт? Эти деньги поступают от простых людей, которые четко осознают свою позицию», — отметила она.

Артистка добавила, что сильная и уважающая себя государственная власть не должна проявлять снисхождение к тем, кого она назвала «отребьем, покинувшим и фактически предавшим свою страну». Она убеждена, что предательство — это не разовая ошибка, а свойство натуры, и тот, кто совершил его однажды, способен на это снова. По ее мнению, возвращение в страну тех, кто публично осуждал и оскорблял соотечественников, является недопустимым. Поплавская считает, что такое решение стало бы оскорблением для миллионов россиян, сохранивших верность Родине в трудные времена.

Поплавская призвала провести четкую границу. «Пора перестать переходить черту. Все эти разговоры о том, что они чего-то не поняли, — пустые слова», — подчеркнула она.

Она также опровергла тезис, что уехавшие не знают путей для возвращения. По ее словам, они возвращаются массово, потому что уверены в своей безнаказанности, зная, что здесь можно продолжать вести себя деструктивно, зарабатывать большие деньги и не нести за это ответственности.

В заключение она отметила, что отсутствие наказания неизбежно ведет к разрушению порядка, хаосу и новым актам измены.

Народ всё видит

Актриса не исключает того, что среди этих «запутавшихся» могут быть и украинские агенты, завербованные укронацистским режимом. Поплавская убеждена, что лучше бы господин Степашин подумал про наших эсвэошников и многодетные семьи, про льготную ипотеку, чем про беглецов.

«Почему господин Степашин не волнуется за эсвэошников, за многодетные семьи? За то, что только по льготной ипотеке можно квартиру за 12 миллионов купить? А цены в Москве какие, и не только в Москве, и в регионах? Лучше пусть сапоги тачает сапожник, а пироги печёт пирожник. Так уже достало...», – подытожила Поплавская.

Актриса подчеркнула, что не стоит держать людей за идиотов. По ее словам, россияне все видят и понимают, и всё это ничем хорошим не закончится..