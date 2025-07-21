В скандале с изменой на шоу Coldplay появились новые подробности

Глава HR-отдела IТ-компании Astronomer Кристин Кабот, которую оператор случайно «спалил» вместе с коллегой Энди Байроном, оказалась женой миллиардера, владельца компании Privateer Rum Эндрю Кабота. Об этом пишет «СтарХит» со ссылкой на источники.

Напомним, что неделю назад на концерте Coldplay оператор крупным планом показал вип-ложу. Люди, которые попали в кадр, вместо того, чтобы улыбнуться и поприветствовать зрителей, как это обычно происходит, попытались спрятаться.

Позже выяснилось, что на кадрах — женатый гендиректор Astronomer Энди Байрон и его коллега, а по совместительству —любовница, Кристин Кабот.

В компании быстро отреагировали на скандал, отправили Байрона сначала в отпуск, а затем — в отставку. Кабот решила остаться, но ушла в отпуск.

По словам экспертов, Эндрю Кабот является представителем древнего английского рода, корни которого уходят в XVIII век. Основу его бизнеса составляет торговля ромом, состояние может достигать 15,4 млрд долларов.

В Бостоне о Каботах говорят с большим уважением. Им даже посвятили стихи: «И это старый добрый Бостон / Дом бобов и трески / Где Лоуэллы говорят только с Каботами / А Каботы говорят только с Богом».

Кроме того, имя Каботов связано с Войной за независимость США — основатель рода был торговцем, производителем рома и американским капером.