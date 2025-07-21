В скандале с изменой на шоу Coldplay появились новые подробности

Илья Родин

Глава HR-отдела IТ-компании Astronomer Кристин Кабот, которую оператор случайно «спалил» вместе с коллегой Энди Байроном, оказалась женой миллиардера, владельца компании Privateer Rum Эндрю Кабота. Об этом пишет «СтарХит» со ссылкой на источники.

В скандале с изменой на шоу Coldplay появились новые подробности
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Напомним, что неделю назад на концерте Coldplay оператор крупным планом показал вип-ложу. Люди, которые попали в кадр, вместо того, чтобы улыбнуться и поприветствовать зрителей, как это обычно происходит, попытались спрятаться.

Позже выяснилось, что на кадрах — женатый гендиректор Astronomer Энди Байрон и его коллега, а по совместительству —любовница, Кристин Кабот.

В компании быстро отреагировали на скандал, отправили Байрона сначала в отпуск, а затем — в отставку. Кабот решила остаться, но ушла в отпуск.

По словам экспертов, Эндрю Кабот является представителем древнего английского рода, корни которого уходят в XVIII век. Основу его бизнеса составляет торговля ромом, состояние может достигать 15,4 млрд долларов.

В Бостоне о Каботах говорят с большим уважением. Им даже посвятили стихи: «И это старый добрый Бостон / Дом бобов и трески / Где Лоуэллы говорят только с Каботами / А Каботы говорят только с Богом».

Кроме того, имя Каботов связано с Войной за независимость США — основатель рода был торговцем, производителем рома и американским капером.