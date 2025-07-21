Рэпер Птаха раскрыл секреты коллаборации с Марией Захаровой

Совместный трек получился ближе к джазу, чем к ортодоксальному рэпу, сказал в эфире НСН Давид Нуриев, отметив, что его не волнует мнение «писавших гадости».

© nsn.fm

Рэпер Птаха (Давид Нуриев) в интервью НСН заявил, что их совместный трек с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой выйдет ближе к концу лета - началу осени, а также ответил хейтерам.

Мария Захарова ранее рассказала специальному корреспонденту НСН, что готовит коллаборацию с Птахой. Она назвала это «удивительной историей», отметив, что рэпер полгода звонил ей, после чего дипломат согласилась. Птаха отметил, что это для него первый опыт исполнения чужих стихов.

«Работа велась несколько месяцев. Сначала мы не могли подобрать аккомпанемент, потом гармонию в музыке, манеру исполнения, бит, ударные. Было очень сложно, поскольку для меня это первый такой опыт, когда я исполняю чужие стихи. Мне стало интересно поэкспериментировать. Получилось очень неплохо, достаточно джазовый стайл. Это не ортодоксальный рэп, не бум-бэп (стиль хип-хопа – прим. НСН) совершенно, это ближе к джазу. Чтобы все понимали, Мария там не поет, она не выступает, как вокалистка или рэпер. Это ее стихи, которые озвучиваю я. Она здесь поэт, а я больше исполнитель. Трек выйдет, может быть, в конце лета или в начале первой половины осени. Есть некоторые моменты, которые надо доработать. Для меня это первый опыт делать музыку в таком формате, поэтому я стараюсь никуда не торопиться», - рассказал музыкант.

По его словам, были и те, кому не понравилась их коллаборация с Захаровой.

«Мне очень приятно, что у нас получилось такое благотворное сотрудничество. Конечно, это не все оценили, некоторые взорвались, начали нервничать и писать гадости, но их мнение особо никого не волнует. Они не беспокоят никого, кроме них и таких же, как они, дурачков. Сейчас с этим треком пройдем, но возможно будет что-то еще», - заключил собеседник НСН.

В 2024 году певица Любовь Успенская получила премию «Шансон года-2024» за композицию «Сила моя со мной», текст к которой написала официальный представитель МИД Мария Захарова, напоминает «Радиоточка НСН».