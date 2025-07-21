Рената Литвинова рассказала об алкогольной диете «без подсчета бокалов»

Актриса и телеведущая Рената Литвинова раскрыла секрет, как ей удается поддерживать себя в форме, оставаться стройной и моложавой в 58 лет. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Журналисты заметили, что подписчики оставляют сотни комментариев под фотографиями артистки в социальных сетях, волнуются за ее здоровье.

Литвинова рассказала в ответ , что занимается теннисом, плавает, тренируется с гантелями.

«Вот сегодняшние фото — с тренировки на корте. Я ни разу не теннисист, но каждое утро тренировка с 9.00. Час. А после на море — час плаванья», — отметила актриса.

По ее словам, на завтрак она выпивает чашку кофе, на обед предпочитает скромную порцию рыбы.

«Конечно, особенно на море, я выпиваю любимое шампанское — без подсчета бокалов — вот в этом и состоит весь мой пищевой грех», — признала Литвинова.

Комментаторы раскритиковали телеведущую за такую диету, потребовали, чтобы в ее рационе были фрукты. По их словам, такое питание, которое она предпочитает, может привести к болезням и дисбалансу организма.