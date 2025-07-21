Лазарева* заявила о деградации русского языка

Русский язык на фоне внутренней и международной повестки якобы беднеет, деградирует, заявила признанная иноагентом телеведущая Татьяна Лазарева*, оскандалившаяся и сбежавшая из России в Испанию. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По ее мнению, россияне в последние годы стали по-другому общаться, причем в худшую сторону.

В связи с этим, подчеркнула Лазарева*, русский язык стал беднее, «деградирует буквально на глазах».

Напомним, что Пресненский суд Москвы 16 июля 2025 года выдал санкцию на заочный арест Лазаревой*.

Решение было принято в рамках дела об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.

Ранее телеведущая признала, что релоканты, «перебежчики, переездчики внезапные» небогато живут за границей.

* Лицо, признанное иноагентом в России, внесена в реестр террористов и экстремистов.