Пригожин рассказал, чего не хватает современным хитам

Тренд на песни Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой подтверждает, что аудитории нужны песни со смыслом, заявил НСН Иосиф Пригожин. Треки современных исполнителей лишены мелодии и смыслового содержания, потому такие композиции никогда не станут вечными, сказал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с НСН.

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Современная музыка утратила свою значимость и превратилась в фоновое сопровождение, заявил ТАСС народный артист России Филипп Киркоров на площадке «VK Fest 2025» в Лужниках. Схожую точку зрения в разговоре с НСН выразил и певец Шура (Александр Медведев), уточнив, что музыка 90-х годов мелодичнее современной, а в текстах тех лет нет маразма. Пригожин допустил, что не стоит обобщать, оценивая молодых исполнителей. Однако, по его словам, сегодня музыка – биты, а не мелодия, как было раньше.

«Артисты разные бывают. В новом поколении, безусловно, есть талантливые люди. Не думаю, что есть смысл обобщать, но могу сказать, что сейчас рулят биты и звуки. Это факт и это сильно меняет траекторию музыки. Артисты такого уровня, как Валерия, Киркоров, Агутин поют песни. Если посмотреть, что сегодня в тренде, вернулась Буланова, Кадышева. Получается, даже молодежь начинает "втыкать", что песня со смыслом имеет большое значение для человека. Возвращаются тренды на взрослых артистов. Вчера на "VK Fest 2025" Валерия пела мегамикс, разрыв был, стадион пел, как с молодежью. Не эти туки-шмуки, а песня и мелодия. Я – за мелодию», - подчеркнул собеседник НСН.

Как добавил собеседник НСН, треки современных молодых артистов часто лишены смысла, лирики, а композиции не запоминаются, как и их исполнители.

«Можно танцевать под Майкла Джексона и под Modern Talking, но не под говно. Половина сегодняшних молодых артистов просто тырят готовое. Я считаю, что великие песни останутся в истории, а новые треки в истории не останутся. Они как жвачка, пожевал, вкус закончился, выплюнул и пошел дальше. Сегодня одни никнеймы, не запомнишь имена людей, они обезличены. Вышли, потусовались, потанцевали, а дальше что? Раньше в песнях смысл был. В этой конструкции есть лирика, смысл, а в новом ничего нет. Я смотрел некоторых, они качают один и тот же бит, например, Трэвиса Скотта. Я не понимаю, кого я слушаю, зачем слушать какого-то Петю, если могу послушать того же Дрейка», - пояснил он.

Ранее исполнительный директор цифрового дистрибьютора контента Zvonko Digital Дмитрий Коннов заявил «Радиоточке НСН», что аудитория сегодня все чаще обращается к песням прошлых десятилетий, поскольку современные хиты не могут удивить мелодией. По его словам, ни одного композитора первой половины XXI века нельзя назвать мелодистом.