Скандальный концерт Верки Сердючки в Киеве закончился штрафом

Бориспольский суд Киевской области назначил штраф директору комплекса отдыха Osocor Residence в Киеве, в котором ранее провел концерт певец Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки. Об этом пишет EADaily.

По данным портала, штраф назначен по статье украинского административного кодекса о «нарушении порядка организации и проведения публичного мероприятия».

«Во время концерта звучала русскоязычная музыка, украинский певец исполнил около двух песен на русском языке», — отметили в суде.

Директору комплекса назначен штраф в размере 425 грн, также он обязан оплатить 605 грн судебного сбора (всего около 1900 рублей по курсу на 21 июля).

Ранее сообщалось, что Данилко во время концерта в Одессе позволил себе резкие выражения в адрес критиков, недовольных его выступлением в Киеве на русском языке.

Музыкальный продюсер Леонид Дзюник, на фоне скандалов в Киеве и Одессе, допустил, что концерты Сердючки запретят на Украине. Он заметил, что в стране может произойти все, что угодно, даже то, «о чем мы даже и подумать не можем, то, что мы даже и в мыслях допустить не могли».