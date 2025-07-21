Копия отца: Николай Расторгуев впервые вышел на сцену со старшим сыном

Певец Николай Расторгуев впервые выступил на сцене со старшим сыном Павлом и исполнил песню «Конь». Поклонники 68-летнего артиста отметили, что наследник очень похож на отца. Об этом сообщает Пятый канал.

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Лидер группы «Любэ» стал участником фестиваля VK Fest-2025. В рамках мероприятия он спел вместе с сыном и композитором Игорем Матвиенко. Выступали артисты акапельно. Отмечается, что зрители очень поддерживали их во время концерта.

К слову, Павел занял место отца в этно-опере «Князь Владимир». Он играет роль Федора – наставника правителя. Также в постановке больше не будет играть певец SHAMAN. Он делился, что ушел из-за загруженности. Осенью артист выступит на конкурсе «Интервидение». На его место пришел хореограф Даниил Благов.

Напомним, что, в отличие от Павла, младший сын Расторгуева не захотел становиться артистом. При этом певец не расстроился, когда узнал о решении наследника. По его мнению, у каждого своя дорога.

Ранее стало известно, сколько Николай Расторгуев заработал на продюсерском центре.