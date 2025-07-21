Богомолов рассказал о планах после присвоения ему звания

Российский режиссер и драматург, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов процитировал поэта Николая Заболоцкого, заявив, что планирует продолжать «работать и не успокаиваться» после присвоения ему звания «Заслуженный деятель искусств России».

«”Душа обязана трудиться”. Мне кажется, это самое главное, что должен делать человек - трудиться руками, трудиться душой, трудиться сердцем. Моя задача - работать и подтверждать это звание», - сказал режиссер в беседе со «Звездой».

Богомолов отметил ответственность, которую ощущает после подобного решения президента России Владимира Путина.

«Для меня это решение, это звание - большая честь и большая ответственность, тем более что под этим решением стоит подпись президента», - сказал он.

Напомним, о присвоении почетного звания Богомолову стало известно сегодня, 21 июля, за два дня до 50-летия драматурга. Соответствующий президентский указ появился на сайте официального опубликования правовых актов.