Раскрыты личности напавших на украинскую модель Ковальчук в Дубае

Украинская модель Мария Ковальчук, которую в марте обнаружили покалеченной в Дубае, раскрыла личности нападавших. Соответствующее интервью опубликовала российская журналистка Ксения Собчак на своем YouTube-канале.

20-летняя манекенщица рассказала, что на вечеринке в отеле на нее напал 19-летний сын владельца франшизы сети пекарен Cinnabon в России Олега Папазова Артем. Семья бизнесмена много лет живет в Дубае и ведет роскошную жизнь, катаясь на яхтах и посещая вечеринки. Кроме того, в номере находилась 19-летняя блогерша и предпринимательница Александра Мерцалова, которая якобы занимается в Дубае криптовалютным бизнесом и дизайном одежды. Ее отец владеет в Москве медицинским центром.

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Вдобавок Ковальчук упомянула 16-летнюю уроженку Украины Милену Долганову. Отец девушки — предприниматель Давид Долганов, который ранее владел алкогольным бизнесом в Киеве. В настоящий момент управляет компаниями в Узбекистане.

Также пострадавшая девушка указала на 21-летнего Максима Крашенинникова и 29-летнего Александра Лаптинского из Белоруссии. По ее словам, Крашенинников быстро покинул вечеринку.

Ранее украинская модель Мария Ковальчук раскрыла правду о происшествии в Дубае. Манекенщица рассказала, что прилетела в город на день рождения подруги и познакомилась с Артемом, который предложил свою помощь в перелете в Таиланд.