Стало известно, сколько потратил Лепс на отдых с молодой невестой

Певец Григорий Лепс потратил более 700 тысяч рублей на отдых со своей молодой невестой Авророй Кибой. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По их информации, музыкант и его возлюбленная решили отдохнуть в люксовом пятизвездочном отеле — ночь в нем обходится в 2 тысячи евро. Гости могут насладиться ресторанами и SPA-салонами мирового класса, а из окон увидеть побережье и горные пейзажи.

Остановиться в отеле можно по меньшей мере на четыре ночи. Таким образом, отдых обошелся Лепсу по меньшей мере в 8 тысяч евро или 728 тысяч рублей.

Ранее пара опубликовала в социальных сетях свои фото, сделанные во время отпуска в Черногории. На снимках они стоят в обнимку, а на одном из них Лепс поцеловал Кибу в лоб.