«Мама подсуетилась»: зачем Аврора Киба выходит замуж за Лепса

Странный роман Григория Лепса и молодой студентки Авроры Кибы ошеломил всю страну. Одни считали, что девушка — бедная Золушка, а другие подозревали, что происходящее является лишь пиар-акцией. Life.ru выяснил, что на самом деле Киба не бедна, а является наследницей дорогой недвижимости в центре Москвы.

Почти не появляются вместе

Еще год назад никто не знал о 19-летней Авроре. Она пыталась прославиться и даже записала песню «Пьяная дура», однако композиция не сыскала популярности. Действительно стать известной ей удалось лишь летом 2024 года, когда Лепс вывел ее на красную дорожку Премии Муз-ТВ и представил ее как свою невесту.

Новость тут же раструбили в СМИ и социальных сетях, а роман пары обсуждали все, в том числе и известные психологи, астрологи и телесваха Роза Сябитова. Однако в своих блогах Киба почти не выкладывает снимки и видео с певцом — лишь пару роликов выступления своего жениха в 2024 году, одно совместное фото в 2025 году и два видео месячной давности, где Аврора и Григорий танцуют. Есть и совсем свежее, опубликованное на прошлой неделе — на нем девушка поздравляет музыканта с днем рождения.

Лепс же за все время опубликовал лишь три снимка — один с Премии Муз-ТВ, с «Жары music awards» и из турецкого Бодрума. Сообщалось, что девушка уже отдыхала, а певец лишь ненадолго к ней приехал. Создается впечатление, что Аврора встречается с музыкантом лишь на светских церемониях и концертов, причем рядом всегда находится ее мать Татьяна. Еще больше вопросов к паре появилось после того, как Аврора публична призналась в нежных чувствах к своему лучшему другу, 27-летнему актеру Денису Власенко.

«Мне все равно, с кем она и чем занимается. Это уже не мои проблемы, больше не намерен комментировать прошлое», — прокомментировал тогда ситуацию Лепс.

Тогда появились слухи о разладе, однако последнее видео с поздравлением свидетельствует о том, что отношения продолжаются.

Роскошь и учеба в Лондоне

Сейчас Киба живет в Лондоне, где только-что закончила первый курс Лондонского колледжа моды. Ежедневно она видится с подругами, посещает модные рестораны, покупает брендовые вещи в бутиках. Несмотря на то, что у Авроры каникулы, к своему возлюбленному она не торопится.

Журналисты отмечают, что стоимость года обучения Авроры составляет 20 тысяч долларов, а живет она в съемной квартире в особняке на Пембрук-роуд в респектабельном районе Кенсингтон. Стоимость аренды составляет до 3250 фунтов стерлингов (более 340 тысяч рублей) в месяц. Роскошь, судя по слухам, оплачивает сам Лепс, что он косвенно подтверждал.

Вместе с тем существуют подозрения, что финансовое состояние музыканта не позволяет оплачивать траты молодой невесты. Дела у его бизнесов идут не очень, а стабильным является лишь продюсерский центр, который приносит 7,5 млн рублей в год. Кроме того, Лепс сильно потерял при разводе — он оставил половину всего имущества, в том числе ювелирный бизнес и жилье в Хамовниках. Коллеги и вовсе говорят, что певец закредитован — он якобы занял около 300 млн рублей на открытие бара.

Не меньшей катастрофой для Лепса стала и заморозка счетов на западе после начала спецоперации. Концертный директор Кирилл Чибисов заявлял, что певец мог потерять до 20 млн долларов — это много даже для богатых людей.

Кто родители Кибы?

Недавно телеведущая Виктория Боня распустила слухи о том, что отец Авроры Кибы «погиб» на фоне «банкротства и огромных долгов», а его вдова Татьяна теперь пытается спасти ситуацию, удачно выдав дочь замуж. Она утверждала, что мать Авроры потеряла три предприятия из четырех.

«Выплатила долгов чуть ли не на 25 млн рублей. Мама подсуетилась и вот захотела выдать дочку за друга семьи. Поговаривают, оттуда и украшение Авроры за 70 млн рублей, и обучение в Лондоне», — говорила Боня.

В ответ Киба оскорбила бывшую участницу «Дома 2», заявив, что финансовых проблем у семьи нет. Аврора утверждала, что лишь за одно лето она может себе позволить потратить до 25 млн рублей.

Life.ru отмечает, что Боня действительно солгала. В действительности семья Кибы очень богата, а каких-либо долгов или банкротств у нее не было.

Настоящая фамилия Авроры Кибы — Белякова. Ее отец, Илья Беляков, умер в 2017 году. Его могила находится на Троекуровском кладбище, где хоронят знаменитостей, заслуженных государственных деятелей и людей с госнаградами высшей степени.

Вместе с братом Аркадием он владел множеством странных компаний — почти все они были убыточными, а впоследствии большинство из них закрыла налоговая. Через них сдавались площади бизнес-центра «Капитал», который занимал верхние этажи Старого Гостиного двора — третий и четвертый. Судя по сохранившемуся в сетевом кэше сайте, расценки были огромными — 600 долларов за квадрат в 2002 году. Все сдаваемые офисы в сумме занимали 1943 квадрата и суммарный доход братьев Беляковых составлял более 1 млн долларов в месяц.

Мать Авроры, Татьяна Белякова, тоже использует фамилию Киба. Женщина родилась на Украине в Днепропетровской области под фамилией Палилова. Через два года после смерти мужа она занялась серьезным бизнесом, оформив на себя три давно существующие компании с чистой прибылью 32 млн рублей в год — «Бцк Элит», «Бцк Престиж» и «Бцк Люкс». Они владеют 2232 квадратами верхних этажей Старого Гостиного двора, а работают на Татьяну опытные менеджеры супруга.

Кроме того, есть у Беляковой и связи с окружением экс-мэра Москвы Сергея Лужкова. Например, среди других собственников помещений в Старом Гостином Дворе также есть структуры Михаила Хубутия, который раньше совладел Фондом Юрия Лужкова. У самой Татьяны есть кузина Софья Ройс, чей отец, Дмитрией Евсеев, является президентом ГК «Ингеоком» Ближайший партнер предпринимателя по компании — близкий друг Лужкова Михаил Рудяк.

Элитная недвижимость Авроры и Татьяны

Общая стоимость семейной недвижимости Татьяны и Авроры превышает 3 млрд рублей. Однако Киба порой забывает платить за коммуналку — в 2022 и 2024 годах из-за этого на нее подавали в суд. Взыскать средства пытались управляющая компания «Имперский дом» и товарищество собственников недвижимости «Дом на Ефремова». Речь идет об элитных жилых комплексах в престижных районах Москвы, а квартиры Кибы могут стоить от 500 млн до 1,5 млрд рублей.

Однако есть у Татьяны жилье и попроще — квартира в 160 квадратных метров в ЖК «Золотое руно» возле Водоотводного канала Москвы-реки. Цена недвижимости составляет 200 млн рублей. Также на снимках женщины и ее дочки мелькает особняк на Рублевке, в поселке Лапино. Кроме того, семья может владеть виллой на итальянском курорте Форте-деи-Марми.

Пиар или неравный брак?

Журналисты отмечают, что, судя по всему, Киба встречается с Лепсом не из-за денег — ее семья достаточно богатая, и, возможно, даже богаче чем у музыканта. Не исключено, что роман является инсценировкой ради того, чтобы сделать Аврору популярной — надо признать, что это получилось.

Например, в соцсетях девушки в разы выросло количество подписчиков, а среди обычных публикаций появились и рекламные. Кроме того, ее приглашали на съемки реалити-шоу «Мастер игры». Однако, пока для публики она все еще остается «невестой Лепса».