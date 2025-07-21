Адвокат Прилучного рассказала о встрече Муцениеце с сыном

Адвокат Павла Прилучного Оксана Даниелова заявила, что ее клиент не препятствовал встрече бывшей жены, актрисы Агата Муцениеце с их общим сыном. Об этом Даниелова рассказала порталу «СтарХит».

О расставании Муцениеце и Прилучного стало известно в феврале 2020 года. Они были женаты с 2011 года и стали родителями двоих детей, суд расторг их брак в июне 2020-го.

Первоначально оба ребенка жили с Муцениеце, позже стало известно о переезде сына к Прилучному. Представители актрисы заявляли, что бывший муж чинил препятствия и изолировал ребенка от общения с ней. Представители Прилучного отвергали эти обвинения.

В июле появилась информация о встрече Муцениеце с сыном. Адвокат Прилучного сообщила, что встреча была организована по инициативе Муцениеце, и мальчик «с радостью приехал».По словам Даниеловой, этот визит свидетельствует, что Прилучный «никак не препятствует их общению».

«Но эта встреча вовсе не значит, что между сторонами будет заключено мировое соглашение», - заключила Даниелова.

Ранее адвокат сообщила «Комсомольской правде», что суд вынесет решение о месте жительства сына Муцениеце и Прилучного в конце июля.