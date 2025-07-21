Минувшей весной имя 20-летней модели Марии Ковальчук облетело мировые СМИ после того, как ее нашли изувеченной в Дубае. Девушка долгое время находилась без сознания в реанимации, а обстоятельства происшествия оставались загадкой. В интервью Ксении Собчак на YouTube-канале «Осторожно: Собчак» Мария впервые рассказала, что на самом деле произошло в тот роковой день.

По словам Ковальчук, изначально она должна была улететь в Таиланд, но проспала рейс. Пока она выселялась из отеля, встретила двух знакомых — детей влиятельных семей, проживающих в Дубае. Вместе с ними были две девушки. Один из юношей предложил Марии остаться в его номере, чтобы позже улететь в Таиланд на частном самолете. Первые сутки прошли спокойно, но на следующий день ситуация резко изменилась.

После того как молодые люди вернулись с алкоголем, их поведение стало агрессивным. Они начали запугивать Марию, разбивать бутылки и угрожать, заявляя, что она «принадлежит» им. Девушка пыталась воспринимать это как шутку, но когда захотела уйти, ее силой удерживали в номере. В какой-то момент одна из девушек, надела платье Ковальчук и ушла, забрав с собой паспорт модели.

Мария попыталась сбежать через балкон, но ее поймали и затащили обратно. Позже ей удалось вырваться из отеля, однако преследователи догнали ее. Что произошло дальше, Ковальчук помнит смутно — следующими воспоминаниями стали уже больница и долгая реабилитация. Девушка не исключает, что нападение могло быть связано с ее работой на OnlyFans, но точные мотивы агрессоров остаются неизвестными.

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История вызвала широкий резонанс, но в Дубае расследование, по словам Марии, продвигается крайне медленно.