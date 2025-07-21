Несколько месяцев назад мировые СМИ взорвались историей 20-летней украинской модели Марии Ковальчук, найденной с многочисленными травмами в Дубае.

Сейчас девушка, передвигающаяся в инвалидном кресле, дала первое откровенное интервью Ксении Собчак на YouTube-канале «Осторожно: Собчак» вместе со своей матерью Анной.

«В конце марта этого года по всему миру разлетелась история, достойная триллера. 20-летнюю украинскую модель Марию Ковальчук нашли с многочисленными переломами на обочине дороги в Дубае. Официальная версия произошедшего: попытка самоубийства. Но сама потерпевшая и ее мать Анна Ковальчук суицид отрицают, а об истинных причинах трагедии — молчат», — рассказывает Собчак.

История обросла жуткими подробностями: от слухов о «вечеринках с шейхами» до конспирологических теорий о работорговле.

Сейчас Мария и Анна Ковальчук находятся в Норвегии, где наконец чувствуют себя в безопасности. Модель показала, как сейчас выглядит. Она снялась в инвалидном кресле, смотрела вдаль, но была с укладкой и при макияже. В соцсетях отметили, что девушка выглядит уставшей.

© Кадр из шоу на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

«Анна читает все, что пишут про нее и ее ребенка. С трудом вывозит Марию из Дубая... они решают довериться нам и рассказать, что на самом деле произошло», — отмечает Собчак.

Несмотря на усталость, отразившуюся на лице, и необходимость передвигаться в коляске, Мария продолжает бороться. Ее мать делает всё возможное, чтобы дочь смогла восстановиться — и физически, и эмоционально.

Ранее мы писали о том, что мать искалеченной в Дубае модели рассказала о причастных к преступлению.