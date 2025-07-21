Программу творческого вечера Ларисы Удовиченко экстренно изменили

Народная артистка России Лариса Удовиченко отказалась от участия в творческом вечере из-за болезни. Об этом сообщает сайт amic.ru со ссылкой на пресс-службу Государственной филармонии Алтайского края.

Известно, что вечер должен был пройти 21 июля в рамках всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». Вместо Удовиченко на мероприятии выступит актер Даниил Страхов.

«Программа изменена в связи с болезнью народной артистки РФ Ларисы Удовиченко», — уточнили организаторы.

В 2023 году сообщалось, что Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника. Отмечалось, что актриса получила серьезную травму на гастролях. Из-за перелома ей потребовалась операция.