Экс-солист группы «Корни» тайно стал отцом

Секрет музыканта выдала его коллега

Выпускник дебютной «Фабрики звезд» Павел Артемьев тайно стал отцом. Эту новость сообщила коллега певца по проекту и его приятельница Ирина Тонева в эфире шоу «Переговорка».

По словам артистки, это знаменательное событие произошло примерно два года назад.

«Паша же папой стал недавно. Ну, пару лет как. Я говорю ему: „Паш, давай песню напишем, давай встретимся“. Он такой: давай», — рассказала Тонева.

Однако пока композиция так и не записана — по словам Ирины, все самое важное откладывается на потом. Что касается ребенка Артемьева, то никаких подробностей фабрикантка не раскрывала — ни пола малыша, ни имени, ни личности матери. Новость стала шоком для поклонников Павла. Артист тщательно скрывает свою личную жизнь, поэтому неизвестно, с кем у Артемьева сейчас отношения.

В прошлом году музыканта видели в компании актрисы Инны Сухорецкой, известной по сериалу «Склифосовский». Однако ни она, ни Павел не подтверждали слухи о романе. Певец стал известен благодаря участию на первой «Фабрике звезд».

На проекте в дуэте с Тоневой он исполнил песню «Понимаешь», которую до сих пор обожают фанаты артистов.