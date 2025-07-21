Раскрыт список звезд, которых могут выдать России как преступников

Ряд покинувших Россию звезд объявлен в розыск или заочно осужден, как телеведущая Татьяна Лазарева** (признана иноагентом в РФ, внесена в реестр террористов и экстремистов). Кого могут выдать по запросу России, разбиралось издание News.ru.

Телеведущая Татьяна Лазарева** переехала в Испанию, где ведет открытую антироссийскую деятельность. В декабре 2024 года 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил ее к шести с половиной годам колонии по обвинению в оправдании терроризма. Ей запрещено в течение четырех лет заниматься администрированием интернет-ресурсов. Кроме того телеведущая находится в международном розыске.

«Лазарева** отреагировала на эти новости с улыбкой, опубликовав фото с бокалом шампанского в руке. При этом она призналась, что не посещает те страны, которые могут выдать ее России, из-за страха оказаться в тюрьме», - отмечается в статье.

При этом подвергнуться экстрадиции может и внесенный Минюстом РФ в список иноагентов рэпер Face* (настоящее имя Иван Дремин). Он также публично осудил действия российских властей, и сейчас находится в Польше. МВД РФ объявило музыканта в федеральный розыск по уголовной статье, по какой именно - не уточняется.

В розыске находится также и еще один представитель рэп-культуры Алишер Моргенштерн* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Музыкант получал иностранное финансирование из Израиля и с Украины за политические публикации в своем Telegram-канале «Не Моргенштерн». Сейчас он живет в Израиле и активно гастролирует по странам Европы.

А звезда фильма «Девятая рота» Артур Смольянинов** (внесен как в список иноагентов, так и в список террористов и экстремистов) после переезда в Латвию отмечал, что его не волнует судьба России, «даже если она превратится в радиоактивный пепел». В конце 2024 года артиста обвинили в возбуждении ненависти и фейках о российской армии, после чего заочно осудили и объявили в федеральный и международный розыск. В начале 2025 года представители России обратились к властям страны, в которой находится Смольянинов**, с просьбой о его экстрадиции, но получили отказ.

В 2023 году МВД России объявило в розыск еще одного российского актера Алексея Панина** (включен в перечень террористов и экстремистов), известного по ролям в фильме «Жмурки» и сериалу «Солдаты». Панин разыскивается после слов о том, что он счастлив из-за теракта на Крымском мосту. Артист жил в Испании, откуда был депортирован за пьяный дебош, сейчас он находится в США.

В 2025 году военный суд в Москве заочно приговорил писателя Бориса Акунина** (Григорий Чхартишвили, признан лицом, выполняющим функции иностранного агента, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 14 годам колонии строгого режима по делу о содействии терроризму и нарушении закона об иноагентах. Кроме того, суд постановил взыскать с Акунина** штраф в размере 400 тысяч рублей и арестовать его банковские счета.

Писатель в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом оправдал попытки украинских войск атаковать российские города с помощью беспилотников, а также заметил, что с пониманием относится к фразе «хороший русский - мертвый русский». После чего издательство АСТ выступило с официальным заявлением о приостановке распространения книг Акунина**, а объединенная розничная сеть книжных магазинов «Читай-город – Буквоед» объявила об изъятии из продажи его произведений.

В отношении Акунина** возбудили уголовное дело по фактам публичных призывов к осуществлению терроризма, оправдания террористической деятельности и распространения фейков о деятельности Вооруженных сил РФ. Он заочно арестован и объявлен в международный розыск по решению суда.

Также в базе розыска МВД находятся певица Монеточка* и рэпер Оксимирон*, оба признаны иностранными агентами. Они подлежат экстрадиции в Россию.

* включены в реестр иноагентов в России.

** Признаны лицами, выполняющими функции иностранных агентов, внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.