Попавшая в скандал Гузеева обратилась к поклонникам

Лариса Гузеева поблагодарила поклонников за «защиту от нападок» после обвинений в афере. Телеведущая обратилась к пользователям Сети в личном блоге.

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Лариса Гузеева угодила в скандал, связанный с продажей вилл на Бали. Телеведущая рекламировала услуги бизнесмена, предлагающего недвижимость. Поведясь на рекомендации Гузеевой, многие россияне заключили с ним сделку и пострадали от аферы: мужчина, получив деньги, перестал выходить на связь. В результате потерпевшие написали на телеведущую заявление.

Гузеева хранила молчание и не комментировала обвинения. Однако на днях в ее блоге появился пост, в котором она поблагодарила поклонников за поддержку.

«Спасибо вам огромное за добрые слова, за поддержку, за признание, защиту от нападок и просто внимание к моей скромной персоне», — высказалась знаменитость.

Гузеева сопроводила обращение фотографией с собакой, сделанной на морском побережье. Судя по всему, телеведущая сейчас находится на отдыхе.

Ранее Прохор Шаляпин заявил, что Ларису Гузееву втянули в аферу с виллами на Бали. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что еще 19 человек обвинили Ларису Гузееву в мошенничестве с виллами на Бали.