Митя Фомин объявил о пополнении в своей семье

Певец Митя Фомин рассказал, что в его семье произошло пополнение — он стал хозяином девочки-бультерьера по кличке Эдельвейс. Об этом сообщает «Пятый канал».

Собака родилась 8 марта в Ростове-на-Дону и вскоре стала верной спутницей артиста. Фомин подчеркнул, что решил завести питомца не от одиночества, а поскольку он по природе является «собачником» и давно мечтал о щенке.

«Эдельвейс — это символ преданности, стойкости, любви и чистоты. А вообще, я называю ее Веся, Висилиса, Висюля, Висюлька», — объяснил выбор клички музыкант.

Фомин признал, что забота о животном требует определенной энергии, но благодаря Эдельвейс его жизнь стала более активной и разнообразной. Уже через неделю Веся начнет заниматься у кинолога, однако для своего возраста она и без этого достаточно послушная.