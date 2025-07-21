Светлана Бондарчук показала фигуру в бикини

Телеведущая и бизнесвумен Светлана Бондарчук похвасталась фигурой в купальнике. Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

56-летняя Светлана Бондарчук была запечатлена в бикини цвета фуксии, который дополнила розовым платком на бедра, соломенной шляпой, черными солнцезащитными очками и коралловыми тапками. Телеведущая позировала с распущенными волосами и без косметики.

В августе 2020 года Светлана Бондарчук вышла замуж за продюсера Сергея Харченко. Летом 2023 года знаменитости сообщили о пополнении в семье. Телеведущая опубликовала в социальных сетях фотографию с маленьким сыном. Тогда блогерша написала, что ребенку уже полгода.

У Светланы также есть двое детей от первого брака с режиссером Федором Бондарчуком: сын Сергей и дочь Варвара. В марте 2024 стало известно, что телеведущая обратилась в суд, чтобы разделить совместно нажитое имущество с бывшим мужем. До этого Светлана Бондарчук уже подавала несколько раз в суд на продюсера, однако иски не принимались из-за ошибок в документах.