Shaman озвучил свою главную мечту

Певец SHAMAN заявил о желании спеть в открытом космосе. Об этом сообщает «Пятый канал».

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Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, рассказал во время пресс-конференции на VK Fest о своей главной мечте. По словам певца, она хотел бы исполнить песню за пределами Земли.

«Моя мечта — спеть в открытом космосе. Но это, как понимаете, [необходима, — прим. ред.] достаточно серьезная подготовка. Не знаю, может быть, когда-нибудь и случится», — объяснил он.

Отметим, что в открытом космосе нет звука в привычном понимании, так как для распространения звуковых волн необходима среда, такая как воздух, а в космосе в основном вакуум.

Напомним, сейчас Ярослав Дронов встречается с Екатериной Мизулиной. Накануне мы писали о том, что певец ответил хейтерам его романа с главой «Лиги безопасного интернета».