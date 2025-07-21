Певица Анна Седокова опубликовала видео в крошечном бикини

Певица Анна Седокова продемонстрировала фигуру в купальнике. Знаменитость разместила видео в Instagram. 42-летняя Анна Седокова стояла перед зеркалом в бежевом крошечном бикини. Певица позировала с распущенными волосами и без косметики. Поп-исполнительница намекнула, что она проводит время в Майами. В конце июня Анна Седокова пожаловалась на самочувствие во время поездки в Египет. Она рассказала, что перед вечерним выступлением в Шарм-эш-Шейхе у нее пропал голос и заболело горло. По словам певицы, она не могла даже разговаривать. "Я так испугалась вчера. Просто исчез голос утром. Заболело горло. И ты ничего не можешь с этим сделать. Это не температура, с которой ты можешь работать", — поделилась артистка. Исполнительница пояснила, что не работает под фонограмму, поэтому ей было необходимо восстановиться за короткий срок. Знаменитость сообщила, что нашла лекарства, а также ей поставили укол. Седокова также рассказывала, что много лет страдает от крапивницы, которая в последние годы проявляется все сильнее. Во время тяжелых приступов аллергии певица не может заниматься спортом и набирает вес.