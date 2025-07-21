Киркоров пожаловался на отсутствие смысла в новых песнях

Народный артист России Филипп Киркоров заявил, что современная музыка утратила смысл и значимость. Слова исполнителя передает ТАСС.

Певец отметил, что раньше музыка не была фоновой, поскольку в нее вкладывали определенный смысл.

«У меня довольно богатая музыкальная биография, поэтому я имею право на подобные мысли», — подчеркнул Киркоров во время пресс-конференции на фестивале VK Fest.

Артист отметил, что его песни до сих пор популярны. Так, трек «Я эту жизнь тебе отдам», выпущенный в 2007 году, снова попал в музыкальные чарты. Успех композиции певец связал с тем, что «в ней есть жизнь».

Ранее сообщалось, что Киркоров процитировал со сцены свою коллегу и бывшую супругу Аллу Пугачеву.