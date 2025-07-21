«Или Сатира, или я!»: жена Ширвиндта была против его работы в театре

Жена артиста Александра Ширвиндта Наталья Николаева была против того, чтобы ее муж стал художественным руководителем Театра Сатиры. Как сообщает StarHit, об этом заявил коллега театрального режиссера, актер Юрий Васильев.

Напомним, что Ширвиндт стал худруком театра в 2000 году, в возрасте 66 лет. На этом посту он сменил Валентина Плучека. Сам артист не стремился занять эту должность, а его семья была против. Супруга и вовсе поставила ему ультиматум.

«Наталья Николаевна, его жена, однажды сказала: "Шура, выбирай: или Сатира, или я!" Он ответил: "Вы мне обе надоели"», — вспомнил Васильев.

Однако Ширвиндт все еже стал преемником Плучека и прекрасно справился с этой задачей. Актер отметил, что артист пользовался авторитетом и уважением среди коллег. Он не просто управлял театром, а создавал в нем атмосферу близости и доверия.

«После каждой премьеры дарил нам, актерам, что-нибудь, всегда поздравлял с днем рождения, если и делал замечания, то по-доброму. Он был суров только на словах. Мог на кого-то орать так, что стены тряслись, но все знали, что это было для виду», — отметил Васильев.

Напомним, что Ширвиндт работал худруком Театра Сатиры с 2000 по 2021 год, а с 2021 по 2024 год занимал должность его президента. Артист скончался 15 марта 2024 года в возрасте 89 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.