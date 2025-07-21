Жена Басты затравила беременную блогершу

В российском медиапространстве разгорелся скандал после того, как беременная блогерша опубликовала в Instagram* отзыв о концерте исполнителя Басты (Василия Вакуленко), в котором выразила ряд недовольств. В ответ жена Басты, Елена Пинская, жестко раскритиковала блогершу в своем Telegram-канале.

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Поводом для недовольства блогерши стали задержка начала концерта, его продолжительность, новые аранжировки песен, ограничения для зрителей верхних секторов, а также проблемы с санитарным обеспечением на мероприятии.

Елена Пинская, в свою очередь, обвинила блогершу в попытке «хайпануть» на критике, особенно учитывая ее беременность.

Дополнительный резонанс вызвало замечание Пинской о внешности блогерши: «На мое скромное замечание, что видимо, ее гигантомастия уже плохо собирает просмотры, (а у девушки просто гигантская грудь, которую она выставляет на каждом своем фото в одежде или почти без (я не ханжа, поверьте)...». Это высказывание вызвало волну критики в адрес жены Басты, которую обвинили в бодишейминге и неуважении к беременным женщинам.

Ответ блогерши не заставил себя ждать: она обвинила Пинскую в травле, распространении личных фотографий и бодишейминге.

Она подчеркнула, что подобные действия недопустимы, особенно в отношении беременной женщины.

— Это тяжело для каждой девушки, это удар, но Елена считает нормальным для женщины травить другую женщину и распространять мои голые фото на всю страну, учитывая мое положение, – написала блогерша в сети.

Блогерша заявила, что Пинская не только оскорбила ее, используя такие выражения, как «гигантомастия», «беременность не болезнь» (в контексте отказа разрешить ей встать на концерте), «кривые зубы», «прости, утка» и «нищебродка», но и распространила в своем Telegram-канале ее обнаженные фотографии.

Впоследствии супруга Басты опубликовала еще один пост в своем Telegram-канале, где попыталась оправдать свои действия и обвинила блогершу в лицемерии. Она заявила, что критика в ее адрес неправомерна, поскольку блогерша сама использует свою фигуру для привлечения внимания. Пинская также заявила, что ее «сравнение груди с бидонами» было случайным и импульсивным: «Так как я вхожу в раж, я могу ляпнуть что-то злое».

Скандал вызвал широкий общественный резонанс и привлек внимание к вопросам бодишейминга, травли в интернете и личной ответственности. Примечательно, что Пинская, столкнувшись с хейтом своей аудитории, приняла решение закрыть комментарии, однако негативные реакции явно превышают количество положительных.

Многие люди так или иначе сталкивались с негативными высказываниями по поводу своей внешности, из-за чего в языке появился новый термин — «бодишейминг». Что он означает и когда его уместно использовать — в материале «Вечерней Москвы».

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