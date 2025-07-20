Участник рок-группы The Hatters Вадим Рулев погиб в ДТП

Тромбонист Вадим Рулев, который ранее выступал в составе рок-группы The Hatters, погиб вместе с женой в результате ДТП в Ленинградской области. Об этом в воскресенье, 20 июля, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

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По его данным, музыкант вместе с супругой ехал на мотоцикле в сторону Малиновки, сильно разогнался и, не справившись с управлением, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с внедорожником. Артист с женой скончались на месте от полученных травм. Рулеву было 35 лет, его жене — 33 года, следует из публикации.

Информацию о гибели музыканта позже подтвердил директор The Hatters Даниил Мустаев.