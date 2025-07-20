Шура объяснил, почему до сих пор живет в съемной квартире

Шура, несмотря на то что у него есть собственная квартира, все равно живет в съемной. Об этом он рассказал корреспонденту KP.RU во время беседы с прессой на VK Fest 2025.

Шура отметил, что привык жить на одной улице вместе со своей командой, поэтому ему так удобнее. А его недвижимость расположена далековато, да она ему и мала.

«Я живу в съемной квартире. Я купил ту квартиру. Она просто далековато оказалась от всех моих людей, кто со мной работает. А мы живем все на одной улице. Я ее собираюсь продать и купить что-то побольше. Моей собаке там негде бегать. Она всего лишь там 80 метров. Мне метров 150 хотя бы. Да, у меня собака живет сейчас у моих балетных ребят в доме своем. Я даже не могу ее привезти в эту съемную, ей бегать негде. А мне нужно не столько для меня, мне хватает туалета и кровати. Буду еще что-то смотреть», - сказал певец.

Ранее певец Шура заявил, что останется в России, несмотря на критику в свой адрес.