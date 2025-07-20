Стало известно, почему разрушился брак Корчевникова

Борису Корчевникову 43 года, и он одинок. Ведущему программ «Судьба человека» и «Жизнь и судьба» часто задают вопросы о личной жизни. Но он обычно только отшучивается.

Многие даже не знают, что ранее, еще до болезни, Борис был женат на уроженке Франции Анной Сесиль Свердловой, пишет Экспресс Газета. Их отношения длились больше семи лет, но сам брак быстро распался.

Сам Корчевников до сих пор не комментирует эту историю. Кстати, и торжество они с Анной Сесиль отметили так скромно, что почти никто и не знал, что у них была свадьба. Этот факт уже после их развода подтвердил коллега Корчевникова, ведущий Владимир Березин.

«С Борей мы давно дружим. Я был на свадьбе Бориса с Сесиль. Такое домашнее чаепитие. Отличная девушка — милая и талантливая. Жаль, что у них не вышло. Я знаю, почему они расстались, но это не моя жизнь», — рассказывал Березин.

СМИ сообщали лишь, что инициатором развода была Анна. Не было ни другого мужчины, ни другой женщины, просто не сложились отношения.

СБУ заочно предъявила Корчевникову обвинения из-за поддержки СВО и посещения новых регионов России.