Shaman объяснил, почему Мизулина не снялась в клипе для «Интервидения»
Ярослав Дронов (Shaman) заявил, что глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина не снялась в клипе на песню «Прямо по сердцу», с которой он, как представитель России, выступит на музыкальном конкурсе «Интервидение 2025», по воле режиссера, пишут РИА Новости.
Ярослав сообщил об этом, отвечая на вопрос Яны Чуриковой
в VK Лектории в Лужниках, где в эти выходные проходит VK fest 2025.
«Потому что так решил режиссер клипа», - сказал он.
Эльвин Фомин, режиссер клипа добавил, что на роль главной героини клипа проходил кастинг, по итогу которого выбрали профессиональную актрису.
«У Екатерины, как я понимаю, другая работа», - подчеркнул он.
Ранее, говоря о своем отношении к иностранным агентам, Shaman подчеркнул, что российский народ никогда и никому не простит предательства.
«Здесь очень важный момент: когда случаются такие вещи, народ, а я являюсь частью народа России, никогда не прощает и никому никогда не простит предательства», — сказал он.