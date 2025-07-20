Shaman объяснил, почему Мизулина не снялась в клипе для «Интервидения»

Ярослав Дронов (Shaman) заявил, что глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина не снялась в клипе на песню «Прямо по сердцу», с которой он, как представитель России, выступит на музыкальном конкурсе «Интервидение 2025», по воле режиссера, пишут РИА Новости.

Ярослав сообщил об этом, отвечая на вопрос Яны Чуриковой

в VK Лектории в Лужниках, где в эти выходные проходит VK fest 2025.

«Потому что так решил режиссер клипа», - сказал он.

Эльвин Фомин, режиссер клипа добавил, что на роль главной героини клипа проходил кастинг, по итогу которого выбрали профессиональную актрису.

«У Екатерины, как я понимаю, другая работа», - подчеркнул он.

Ранее, говоря о своем отношении к иностранным агентам, Shaman подчеркнул, что российский народ никогда и никому не простит предательства.