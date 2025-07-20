Успенская ответила на предложение Шаляпина «сесть с ней в кабриолет»

Прохор Шаляпин на сцене VK Fest решил позаигрывать с Любовью Успенской.

«Вы просто мой кумир, Любовь. Как бы мне хотелось сесть с Вами в кабриолет», - заявил он.

Однако королева шансона резко осадила певца, пишет passion.ru.

«Послушай, во-первых, ты для меня старый, не в моем вкусе. А во-вторых, я слишком молодая для тебя!» — заявила Любовь Успенская.

Публика оценила ответ аплодисментами.

Прохор Шаляпин был трижды женат, и каждая супруга была намного старше него. Любовь Успенская была в браке четыре раза, но так осталась одна.

«Не бывает успехов в творчестве и одновременно успехов в семье. То есть или то, или другое. Я могу сказать, что я потрясающая мать, но как жена я не состоялась», утверждает она.

Успенская рассказала и о главных мужских качествах. По ее мнению, на первом месте стоит интеллект: