Рэпер ST строит планы на выигрыш в шоу «Большой куш. Бангкок»

Шоу еще продолжается, и зрителям остается лишь догадываться, кто получит главный приз — 10 миллионов рублей. Александр ST и его жена Ассоль пока в числе лидеров, а значит, у них есть шансы на победу.

Александр ST уже выигрывал в реалити-шоу. В 2023 году рэпер занял первое место в «Новых звездах в Африке», получив приз - пять миллионов рублей. Тогда Александр, как пишет издание vokrug.tv, сделал подарок своей жене – Ассоль Васильевой, которая поддерживала его на протяжении всех съемок, а часть выигрыша пара направила на благотворительность.

ST рассказал журналистам, куда потратит 10 миллионов, если удастся их получить.

«Тут все просто: мы — ипотечники, поэтому на ее погашение», —признался музыкант.

На будущее Александр с Ассоль мечтают принять участие в проекте «Сокровища императора».

Ранее рэпер и автор множества хитов Александр ST Степанов признался, что очень хотел бы сделать совместную песню с Григорием Лепсом.