Азиза рассказала трогательную историю спасения котенка

Азиза уже давно живет в загородном доме. Артистка говорит, что загородная жизнь ей очень нравится. Она наслаждается прекрасной природой и тишиной. Хорошо себя чувствуют здесь и ее любимые животные. Недавно в их прайде случилось пополнение, пишет «Московский комсомолец».

«У нас в деревне очень много кошек. Естественно, они постоянно рожают котят. А рядом – лес, в котором живут огромные лесные вороны. И вот они котят периодически воруют. Но я об этом не знала», - рассказала певица.

Однажды звезда услышала громкий лай – явно на кого-то налетели большие собаки, которые живут у нее во дворе.

«Оказалось, что одна из ворон где-то схватила котенка и понесла. Мои собаки это увидели и кинулись за ней. Ворона летела низко, поэтому от страха выронила котенка на землю. Когда я выскочила на улицу, увидела, что сидит белоснежный котенок, а вокруг него – мои собаки. Все растерянные: не знают, что делать. Я сразу схватила котенка, и домой. Оказалось, что это - девочка. Мы ее назвали Моникой Беллуччи».

Азиза увидела в этом случае добрый знак. Поскольку белая кошка, по ее словам, символ целительства, а она – певица, то есть целитель человеческих душ, то Моника приносит ей удачу.

Ранее Сергей Соседов поддержал Азизу в скандале с Лерой Кудрявцевой на шоу «Суперстар!» Телеведущая публично обвинила певицу в запугивании членов жюри и съемочной группы. В итоге Азиза заняла лишь третье место несмотря на то, что была лидером шоу.