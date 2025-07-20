Киба показала новое фото с Лепсом

Невеста Григория Лепса 19-летняя Аврора Киба решила пресечь распространившиеся в последнее время слухи о возможном расставании пары как завершении пиар-проекта. Девушка выложила в микроблоге фотографию с Григорием Лепсом, сообщает издание super.ru.

На снимке Аврора выглядывает из-за плеча Лепса, который с удовольствием позирует

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«Отправила это маме», — подписала она снимок.

Пока пара не давала официальных комментариев о дате предстоящей свадьбы.

Вместе с тем, эта история любви подвергается критике со стороны части аудитории, подозревающей, что Григорий Лепс преследует сугубо коммерческие цели, используя известность для привлечения внимания к девушке.