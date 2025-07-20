Бывшему мужу Бузовой налоговая заблокировала счета

Дмитрий Тарасов не заплатил 235 рублей налогов, и из-за этой скромной суммы Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета бывшему футболисту сборной России.

По информации СМИ, это уже не первый долг спортсмена налоговой, но ранее суммы были куда более серьезными.

Как пишет gazeta.ru, у многодетного отца финансовые трудности: закрылся футбольный клуб «Родина-медиа», которым он управлял вместе с рэпером T-Killah. Из-за экономических проблем команда лишилась главного спонсора — одной из букмекерских контор.

Тарасов был женат трижды. Его первой супругой стала Оксана Пономаренко. У них общая дочь Ангелина. Затем футболист состоял в браке с Ольгой Бузовой, детей у пары не было.

Сейчас Тарасов женат на Анастасии Костенко. У супругов четверо детей.

СМИ писали, что Дмитрий Тарасов хочет вернуться в «Локомотив», который покинул со скандалом. Несколько лет назад футболист решил уйти из профессионального спорта ради семьи. Однако теперь Тарасов мечтает вернуть свою карьеру. По словам Дмитрия, он ежедневно занимается спортом, чтобы не потерять форму и быть готовым к новым предложениям, связанным с футболом.

Футболист не стал скрывать, что был бы не против вернуться в команду «Локомотива», но ему пока не предлагают.