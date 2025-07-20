Успенская назвала любимый московский район

Любовь Успенская на музыкальном фестивале VK Fest рассказала о любимом месте в Москве. Певица призналась, что основное время проводит за городом, а погулять по столице выбирается очень редко. Но если это все же случается, она отправляется на Патриаршие пруды, пишет 5 кКанал

«Я люблю Москву. Я люблю Патриаршие пруды. Когда я приезжаю в Москву, то я обязательно посещаю Патриаршие пруды», - призналась королева шансона.

Ранее певица Любовь Успенская призналась в интервью Надежде Стрелец, что не будет заводить романы с американцами. Успенская рассказала, что встречалась с состоятельным американцем во время эмиграции в США. Мужчина был хозяином мебельной фабрики.

Артистка призналась, что роман не заладился. Певица заявила, что не сможет больше заводить отношения с американскими из-за разницы в менталитете.