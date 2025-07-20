Шаляпин поддержал Карнавал на фоне истории со сливом фотографий

Недавно у Вали Карнавал случилась большая неприятность – в сеть злонамеренно выложили ее личные фотографии. Большинство коллег предпочли сделать вид, что ничего не произошло, но Прохор Шаляпин отмалчиваться не стал, пишет издание super.ru.

Певец поддержал Валю Карнавал на VK Fest в «Лужниках» открыто и уважительно высказался:

«Ты в шикарной форме».

Недавно стало известно, что группу лиц, пытавшихся вымогать деньги за интимные фото Вали Карнавал, задержали в Москве. Теперь всем им грозят реальные сроки по статьям «Нарушение неприкосновенности частной жизни» и «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов».