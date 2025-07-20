Супермодель Хайди Клум опубликовала видео без лифа бикини

Супермодель и телеведущая Хайди Клум снялась топлес. Знаменитость разместила видео в Instagram. 52-летняя Хайди Клум предстала перед камерой в бордовых плавках. Супермодель была запечатлена с распущенными волосами и без макияжа в море. Знаменитость прикрывала голую грудь руками. У Хайди Клум есть четверо детей: дочь Лени от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе, а также сыновья Генри, Йохан и Лу от британского музыканта Сила. Сейчас супермодель состоит в браке с гитаристом немецкой группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Знаменитости поженились в 2019 году. 26 мая Хайди Клум вышла на публику вместе с 19-летним сыном Генри. Они стали гостями музыкальной премии American Music Awards. Супермодель позировала перед фотографами в черном макси-платье с глубоким декольте и разрезом без бюстгальтера. Манекенщица также надела кожаные ботфорты на каблуках и несколько колец. Телеведущей уложили волосы в локоны и сделали вечерний макияж с черной подводкой и нюдовой помадой. Сын звезды вышел на красную дорожку в черной рубашке, брючном костюме и туфлях.