Блогерша Оксана Самойлова снялась в топе и леггинсах

Блогерша Оксана Самойлова продемонстрировала фигуру в топе и леггинсах. Знаменитость разместила видео в Instagram. 37-летняя Оксана Самойлова была запечатлена в черном спортивном костюме, который состоял из облегающего топа с длинными рукавами и леггинсов. Блогерша добавила к своему образу кепку, солнцезащитные очки, белые высокие носки, кроссовки и сумку. Знаменитость позировала с распущенными волосами. В ролике она направлялась к своему розовому автомобилю Rolls-Royce. "Она была фермером", — подписала видео блогерша. Знаменитость вместе с супругом, рэпером Джиганом, растит трех дочерей и сына: Ариелу, Лею, Майю и Давида. Блогерша отмечала, что очень любит младенцев и задумывается о пятом ребенке, но ее останавливает нехватка времени. По словам Самойловой, больше всех из-за этого переживает старшая девочка, которая сильно к ней привязана. В июне блогерша стала гостьей премии "Мама года — 2025" журнала MODA topical, которая прошла в Москве. Жена Джигана в разговоре с журналистами призналась, что они с рэпером уже работают над пополнением в семье.