Лепс с невестой улетел из России

Аврора Киба вместе с Григорием Лепсом уехала в отпуск в Черногорию. Об этом стало известно из соцсетей.

Григорий Лепс и Аврора Киба выложили совместные снимки из отпуска — возлюбленные отправились в Черногорию.

На снимках певец позирует в рубашке и шортах цвета хаки, а Киба — в белом платье с принтом в цветочек. Журналисты предположили, что пара решила отпраздновать в Черногории день рождения Лепса, которому 16 июля исполнилось 63 года.

Подписчики в комментариях под снимками разделились на два лагеря — тех, кто критикует возлюбленных из-за разницы в возрасте, и тех, кто восхищается парой: «Хорошая девочка, не брезгливая», «Дедушку можно понять, но внучку не понять», «Красивые и милые! Хорошего отдыха».

Напомним, разница в возрасте между возлюбленными составляет 43 года.

Ранее мы писали о том, что Мариам Тилляева предложила Авроре Кибе выступить у нее на свадьбе с Лепсом.